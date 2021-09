Le notizie principali in apertura sui quotidiani di oggi sono l’avvio della campagna vaccinale per la somministrazione della terza dose a partire dalle persone immunodepresse, l’andamento dei contagi nelle scuole e i dati sulla didattica a distanza, i primi dati di uno studio di Pfizer e BioNTech sull’efficacia del vaccino nella fascia di età tra 5 e 11 anni, la crisi della società immobiliare cinese e gli effetti sui mercati economici, la sentenza del tribunale di Firenze che ha annullato i licenziamenti dei dipendenti della multinazionale Gkn, e le condanne per associazione mafiosa a diversi membri della famiglia Casamonica a Roma. I giornali sportivi titolano sulla vittoria nel posticipo di ieri sera del Napoli, che rimane primo da solo a punteggio pieno in Serie A.