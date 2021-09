Ci sono molte notizie diverse in apertura sulle prime pagine dei giornali di oggi: i progetti del governo per le riforme da attuare per rispettare le richieste dell’Unione Europea, l’andamento delle vaccinazioni contro il coronavirus dopo la decisione sull’obbligo del green pass nei luoghi di lavoro, la situazione dei contagi nelle scuole, e l’aumento del prezzo del gas con le conseguenze sulle bollette. I giornali sportivi aprono sul pareggio fra Juventus e Milan nella quarta giornata di Serie A.