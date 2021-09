Da una settimana è in corso un esteso incendio nel Parco nazionale della Majella, in Abruzzo. L’incendio è iniziato domenica 12 settembre e oggi ha raggiunto un’estensione di circa cento ettari di terreno, perlopiù boschi e pascoli: non è ancora stato spento nonostante da giorni se ne stiano occupando vigili del Fuoco, carabinieri forestali, Protezione Civile, Esercito e personale del Parco. La Majella è una zona molto secca e spesso soggetta a incendi, soprattutto d’estate.