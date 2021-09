Molti titoli di apertura dei giornali di oggi sono dedicati all’aumento delle prenotazioni dei vaccini in seguito all’estensione dell’obbligo del Green Pass decisa dal governo. Repubblica parla di “effetto Green Pass”, mentre il Corriere della Sera torna sulla proposta del ministro Renato Brunetta di limitare il lavoro da casa per i dipendenti della Pubblica amministrazione. Il Fatto quotidiano e Domani titolano sui contagi nelle scuole, che hanno portato ad attivare la didattica a distanza in molte classi. Il Giornale e il Resto del Carlino aprono sul raggiungimento delle 500mila firme per la proposta di referendum sulla legalizzazione della cannabis. Tutti i quotidiani sportivi sottolineano la larga vittoria dell’Inter che sabato sera ha battuto il Bologna per 6 a 1.