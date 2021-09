Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio di San Marino di MotoGP

Francesco Bagnaia, pilota italiano della Ducati, ha vinto il Gran Premio di San Marino di MotoGP, oggi sul circuito di Misano Adriatico, in Italia. Per Bagnaia è la seconda vittoria consecutiva nel campionato dopo quella della settimana scorsa nel Gran Premio d’Aragona. Bagnaia è arrivato davanti al pilota francese Fabio Quartararo, della Yamaha, e all’italiano Enea Bastianin della Ducati. Quartararo resta comunque in testa alla classifica generale con 234 punti, seguito proprio da Bagnaia a 186 punti.

