Il pilota italiano Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio di Aragona di MotoGP

Francesco Bagnaia, pilota italiano della Ducati, ha vinto il Gran Premio di Aragona di MotoGP, che si è corso oggi ad Alcañiz, in Spagna. Bagnaia è arrivato davanti agli spagnoli Marc Marquez (Honda) e Joan Mir (Suzuki). Il francese Fabio Quartararo (Yamaha) è arrivato invece soltanto nono, ma resta in testa alla classifica generale con 214 punti, seguito da Bagnaia a 161 punti e Mir a 157.

Our eighth different winner of 2021! ????@PeccoBagnaia had an answer for everything @marcmarquez93 threw at him! ????#GoFree | #AragonGP ???? pic.twitter.com/hrVnpRDpgT

