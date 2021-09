Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano della decisione del governo di estendere l’obbligo del green pass ai posti di lavoro pubblici e privati e delle modalità di attuazione delle nuove regole, altri titolano sui contenuti dei verbali degli interrogatori dell’avvocato Amara, pubblicati ieri dal Fatto. Repubblica apre sui contenuti della riforma del fisco a cui sta lavorando il governo, il Manifesto e Domani seguono le proteste degli operai della Gkn contro i licenziamenti annunciati dall’azienda, e Avvenire si occupa delle preoccupazioni per il riscaldamento globale espresse ieri dal presidente degli Stati Uniti Biden e dal presidente del Consiglio Draghi in un incontro in videoconferenza.