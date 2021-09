Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: le anticipazioni sulla possibile decisione del prossimo Consiglio dei ministri sull’estensione dell’obbligo del green pass nei posti di lavoro pubblici e privati, e gli interventi allo studio da parte del governo per cercare di ridurre l’aumento delle bollette di luce e gas previsto nel prossimo trimestre. Avvenire, il Riformista e l’Osservatore Romano si occupano invece della visita del Papa in Slovacchia e Ungheria, mentre i giornali sportivi commentano le prime partite di Champions League giocate ieri, con la vittoria della Juventus e il pareggio dell’Atalanta.