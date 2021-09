Sulle prime pagine dei giornali di oggi si parla soprattutto della riapertura della scuola in diverse regioni e delle parole del ministro dello Sviluppo economico Giorgetti sull’estensione del green pass nei posti di lavoro, dell’aumento della bolletta elettrica per il prossimo trimestre, previsto dal ministro della Transizione ecologica Cingolani intorno al 40%, del rapimento del bambino sopravvissuto all’incidente della funivia del Mottarone, e del processo che comincia oggi in Egitto a Patrick Zaki.