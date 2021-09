Le elezioni primarie in Argentina, considerate come “pre-elezioni”, sono andate male per il presidente Alberto Fernández

Domenica, alle elezioni primarie in Argentina, la coalizione conservatrice Juntos por El Cambio (Insieme per il cambiamento) – all’opposizione del governo dell’attuale presidente peronista Alberto Fernández – ha vinto nella maggior parte dei distretti dell’Argentina. La coalizione conservatrice ha vinto anche nella provincia di Buenos Aires, che raccoglie circa un terzo dell’elettorato di tutto il paese e che fino a poco tempo fa rappresentava una delle basi più solide del sostegno di Fernández.

In Argentina le primarie, che per legge sono imposte a tutti i partiti che partecipano alle elezioni e devono essere organizzate nello stesso momento, sono considerate delle “pre-elezioni”, il cui risultato di solito riflette quello delle elezioni ufficiali. In questo caso, si tratta delle elezioni di metà mandato del 14 novembre, in cui si voterà per eleggere metà dei rappresentanti della Camera bassa e un terzo di quelli del Senato. Se i risultati delle primarie si ripetessero, il partito di Fernández potrebbe perdere la sua maggioranza al Senato e rischiare molti dei suoi posti alla Camera bassa, dove è invece già in minoranza.

Dalle elezioni presidenziali del 2019, il partito di Fernández ha perso più di un milione di voti e ha sempre meno consensi. Il suo governo è in grandi difficoltà a causa della grave situazione economica del paese di un grosso scandalo legato alla campagna vaccinale, a cui si è aggiunta di recente l’accusa di aver violato le restrizioni sanitarie organizzando una festa privata.

