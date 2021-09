Il pilota australiano Daniel Ricciardo ha vinto il Gran Premio d’Italia di Formula 1, che si è svolto domenica pomeriggio all’Autodromo di Monza. Ricciardo, che guida per la McLaren, era partito dalla seconda posizione e ha preceduto il suo compagno di squadra Lando Norris e Valtteri Bottas della Mercedes, in una gara molto movimentata in cui il leader della classifica Max Verstappen della Red Bull – che partiva dalla pole position – si è scontrato con il suo principale rivale e contendente del titolo mondiale, Lewis Hamilton della Mercedes.

DANIEL RICCIARDO WINS! WOW! ???? It's his first victory since Monaco 2018, and his maiden podium for McLaren. Incredible!#ItalianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/tQ8Ulg4SzL — Formula 1 (@F1) September 12, 2021

I due sono andati fuori pista all’incirca a metà della gara, mentre si trovavano ruota a ruota in curva, con l’auto di Verstappen che è pericolosamente salita sopra quella di Hamilton. Le Ferrari non sono riuscite a entrare in zona podio: Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. sono arrivati rispettivamente quarto e sesto.