Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono quelle relative a coronavirus e green pass, con il decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri per estenderne l’obbligo alle RSA e alle scuole, compresi anche i genitori che debbano entrare nelle scuole, le discussioni su ulteriori estensioni, e le perquisizioni in diverse città nell’indagine sulle possibili violenze di chi si oppone al vaccino. Il Manifesto apre invece sulla situazione di Alitalia, Domani si occupa delle indagini sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, e Avvenire commenta la sentenza della Cassazione sul crocifisso nelle scuole.