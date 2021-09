Cosa pensa Jamie Lee Curtis del fatto che “Una poltrona per due” sia un classico film natalizio in Italia

L’attrice Jamie Lee Curtis è alla Mostra del cinema di Venezia dove ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera e ha presentato Halloween Kills, l’ultimo capitolo della saga di film horror iniziata nel 1979. Curtis in carriera ha recitato in diversi film di successo, come Un pesce di nome Wanda e più recentemente Cena con delitto – Knives Out, ma il ruolo per cui è più conosciuta in Italia è probabilmente Una poltrona per due, il film del 1983 di John Landis in cui interpreta una giovane prostituta, al fianco di Dan Aykroyd e Eddie Murphy. Il film viene notoriamente trasmesso su Italia Uno la sera della vigilia di Natale da molti anni, motivo per cui è uno dei più popolari film natalizi in Italia: e in una famosa scena, Curtis appare in topless. La giornalista di Repubblica Arianna Finos ha intervistato Curtis a Venezia, spiegandole questa tradizione.

Una poltrona per due è un classico natalizio nelle case italiane.

«Quindi mi mostrano nuda in tv? Evviva. State mantenendo in vita il mio seno dei ventun anni. La bellezza non è stata il centro della mia vita, ci ho giocato per un secondo, era ciò che mi era chiesto. Ma ho fatto un viaggio ben più profondo. E ora sono qui a godermi ogni momento, come la brezza di questa giornata».