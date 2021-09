Sulle prime pagine dei giornali di oggi si parla molto del voto alla Camera sugli emendamenti al decreto che istituisce il green pass, con la decisione della Lega di ritirare i propri ma di votare poi a favore della richiesta di Fratelli d’Italia sull’abolizione nei ristoranti, comunque bocciata. Le altre notizie principali riguardano la riapertura delle scuole, l’estensione dell’obbligo del green pass nei luoghi di lavoro, il nuovo governo talebano in Afghanistan, e le possibili modifiche al reddito di cittadinanza. I giornali sportivi presentano la partita di stasera fra Italia e Lituania per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar.