Il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte si candiderà come vicepresidente alle elezioni del 2022

Il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte si candiderà come vicepresidente alle prossime elezioni presidenziali, in programma per il 9 maggio 2022. Duterte ha accettato la nomina a candidato vicepresidente del suo partito, il Partito Democratico delle Filippine-Potere della Nazione. La Costituzione filippina gli impedisce di candidarsi per un secondo mandato presidenziale e secondo i suoi oppositori la candidatura a vicepresidente fa parte di una strategia per continuare a guidare il paese.

Duterte governa le Filippine dal 2016. Negli anni ha adottato varie politiche autoritarie, in particolare quelle per contrastare la diffusione della droga: migliaia di persone sospettate di spaccio o tossicodipendenza sono state uccise nelle operazioni della polizia.