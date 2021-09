Sulla maggior parte dei giornali di oggi i titoli di apertura riguardano il coronavirus, con le regole sulla riapertura delle scuole, le discussioni sull’estensione dell’obbligo del green pass nei posti di lavoro, l’avvio della campagna di somministrazione della terza dose del vaccino per le persone fragili, e la conclusione del G20 Salute a Roma con l’obiettivo di vaccinare almeno il 40% della popolazione mondiale entro il 2021. Repubblica e il Manifesto aprono invece sull’annuncio dei talebani di aver sconfitto la resistenza nella provincia del Panjshir, mentre Domani si occupa di un possibile conflitto di interessi del sindaco di Venezia Brugnaro, e la Verità accusa la ministra dell’Interno Lamorgese per la gestione del rave party di agosto in provincia di Viterbo.