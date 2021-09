L’apertura di tutti i giornali di oggi è dedicata alla conferenza stampa del presidente del Consiglio Draghi, che si è detto favorevole all’introduzione dell’obbligo di vaccinazione contro il coronavirus una volta che i vaccini abbiano ricevuto l’approvazione definitiva dalle autorità per i farmaci, all’estensione dell’utilizzo del green pass sui posti di lavoro e alla terza dose del vaccino. I giornali sportivi commentano il pareggio per 1-1 fra Italia e Bulgaria in una partita per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar.