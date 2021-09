Celebripost

Le persone famose fotografate questa settimana sono quasi tutte attori, attrici, registe o registi, con qualche cantante, principe e presidente qua e là. Infatti negli ultimi giorni, mentre in Italia iniziava la 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, in Repubblica Ceca si concludeva la 55esima edizione del Karlovy Vary International Film Festival. Intanto, a Los Angeles il 30 agosto è stato presentato il musical Cinderella: alla premiere si sono fatti notare Camila Cabello, che nel film è Cenerentola, la protagonista, e l’attore Billy Porter, soprattutto per via del suo abito con strascico.