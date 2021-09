I titoli principali dei giornali di oggi riguardano le manifestazioni di protesta contro il green pass previste per ieri nelle stazioni delle maggiori città italiane, in concomitanza con l’entrata in vigore dell’obbligo di mostrare il green pass per poter accedere ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza: tutti sottolineano la partecipazione ridottissima di manifestanti alle proteste, per le quali invece nei giorni scorsi c’erano state preoccupazioni per il rischio di violenze. Molti giornali associano a questa notizia il voto contrario all’obbligo del green pass del deputato leghista Borghi in commissione Affari sociali alla Camera, e le conseguenti polemiche nella maggioranza di governo. I giornali sportivi presentano la partita di stasera fra Italia e Bulgaria per le qualificazioni ai Mondiali di calcio in Qatar.