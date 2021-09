La maggior parte dei giornali titola in apertura sull’estensione da oggi dell’obbligo del green pass nelle scuole e per i viaggi a lunga percorrenza e sulle manifestazioni di protesta di chi si oppone a questa scelta, con le preoccupazioni per il rischio di violenze dopo le minacce degli ultimi giorni. L’altra notizia principale è il completamento del ritiro dei militari stranieri dall’Afghanistan e il mancato accordo fra i paesi dell’Unione Europea sull’accoglienza dei profughi del paese, mentre i giornali sportivi commentano gli affari conclusi nell’ultima giornata del calciomercato.