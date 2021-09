Kimi Raikkonen si ritirerà dalla Formula 1 a fine stagione

Il pilota finlandese Kimi Raikkonen si ritirerà dalla Formula 1 dopo la fine di questo Mondiale. Lo ha annunciato lui stesso su Instagram, con un post in cui ha scritto di aver preso la decisione lo scorso inverno: «Anche se la stagione non è ancora finita, voglio ringraziare la mia famiglia, tutti i miei team, ogni persona con cui ho lavorato e in special modo voi tifosi che avete fatto il tifo per me tutto questo tempo. La Formula 1 potrà anche finire per me, ma ci sono tante cose in più nella vita che voglio fare e che voglio vivere».

Raikkonen, che guida un’Alfa Romeo da due anni, ha 41 anni ed è in Formula 1 dal 2001, anno in cui esordì con la Sauber. Nel 2007 vinse il suo primo e unico Mondiale con la Ferrari, peraltro l’ultimo vinto dalla scuderia italiana, e in quel periodo si fece apprezzare molto per la sua professionalità e per il carattere forte, freddo e introverso a cui si deve il suo soprannome: The Iceman, l’uomo di ghiaccio. In carriera ha vinto 21 Gran premi, l’ultimo dei quali nel 2018 negli Stati Uniti.