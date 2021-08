È morto a 77 anni Francesco Morini, a lungo difensore di Juventus e Sampdoria

È morto Francesco Morini, a lungo difensore di Juventus e Sampdoria: aveva 77 anni. Morini giocava soprattutto come “stopper”, cioè da difensore che aveva come unico compito quello di marcare il centravanti avversario (un ruolo oggi praticamente scomparso). Nella sua carriera, cominciata negli anni Sessanta e proseguita fino all’inizio degli anni Ottanta, fu a lungo titolare sia nella Sampdoria sia con la Juventus, con cui peraltro vinse cinque Scudetti, una Coppa Italia e una Coppa Uefa. Giocò la sua ultima stagione nel campionato nordamericano, ai Toronto Blizzard. Dopo il suo ritiro fu per molti anni direttore sportivo della Juventus, e successivamente commentatore televisivo per Telelombardia.