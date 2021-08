DAZN ha detto che la seconda giornata della Serie A di calcio è stata vista in streaming da 4,7 milioni di persone

La piattaforma di contenuti sportivi in streaming DAZN, che da quest’anno detiene i diritti per trasmettere interamente la Serie A di calcio, ha detto che la seconda giornata del campionato (27-29 agosto) è stata vista complessivamente da 4,7 milioni di persone, mentre la prima (21-23 agosto) da 4,3 milioni. Erano dati attesi, perché da quando DAZN ha comprato i diritti ci si chiedeva quante persone avrebbero avuto accesso alla Serie A, che finora non era mai stata trasmessa prevalentemente in streaming bensì via satellite su Sky, che quest’anno ha solo tre partite a giornata (DAZN le ha invece tutte).

La partita più seguita delle prime due giornate, ha detto DAZN, è stata Juventus-Empoli di sabato sera, con un’audience superiore a 1 milione di spettatori. L’anno scorso, Juventus-Sampdoria della prima giornata di Serie A era stata vista da 3 milioni e 124 mila spettatori unici: era però fine settembre. Secondo il comunicato di DAZN, «a condizioni estremamente diverse – partenza del campionato a settembre, stadi completamente chiusi – il risultato ottenuto da DAZN dimostra di essere quindi perfettamente in linea con quello ottenuto nel Campionato 2020-2021».