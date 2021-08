Sulle prime pagine dei giornali di oggi si parla ancora molto dell’Afghanistan e di come stia andando a Kabul negli ultimi giorni di ritirata degli Stati Uniti e dei suoi alleati. Molti cittadini afghani che volevano scappare non sono riusciti a farlo e ormai i voli che partono da Kabul sono dedicati quasi esclusivamente al ritiro dei soldati statunitensi. C’è molto spazio anche per lo sport, sui giornali di oggi: con grandi foto per celebrare la vittoria della medaglia d’oro di Bebe Vio alle Paralimpiadi, nel fioretto.