Il pilota francese della Yamaha Fabio Quartararo ha vinto il Gran Premio di Silverstone di MotoGP, in Inghilterra. È arrivato davanti a Álex Rins, della Suzuki, e Aleix Espargaró, della Aprilia. Con questa vittoria, Quartararo si conferma al primo posto della classifica del Mondiale e ha aumentato il suo vantaggio sul secondo in classifica, Joan Mir.

