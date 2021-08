OnlyFans ha detto che non vuole più rinunciare al porno, e sospenderà i cambiamenti da poco annunciati

OnlyFans – un sito noto soprattutto per i suoi contenuti porno a pagamento – ha comunicato che, a differenza di quanto annunciato pochi giorni fa, non vieterà più, a partire dal 1° ottobre, i contenuti sessualmente espliciti. «Grazie per esservi fatti sentire» ha scritto OnlyFans sul suo profilo Twitter. Il servizio ha poi aggiunto di aver ottenuto le rassicurazioni necessarie per sostenere finanziariamente i suoi creatori (anche quelli di contenuti sessualmente espliciti) e sospendere i cambiamenti da poco annunciati.

Thank you to everyone for making your voices heard.

We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.

OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.

— OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021