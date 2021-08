Dove vedere Roma-Fiorentina in TV e in streaming

Roma-Fiorentina è una delle partite della prima giornata di Serie A in programma oggi. Si gioca stasera alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Dopo undici anni dalla sua ultima partita con l’Inter, José Mourinho torna ad allenare in Serie A. Tre giorni fa ha esordito e vinto 2-1 nell’andata dei playoff di UEFA Conference League contro il Trabzonspor. Tra i convocati di oggi della Roma c’è anche l’ultimo acquisto, Tammy Abraham, attaccante inglese sostituto di Edin Dzeko, passato all’Inter. Nella Fiorentina ci sarà invece l’esordio del nuovo allenatore Vincenzo Italiano, lo scorso anno allo Spezia.

Dove vedere Roma-Fiorentina

Roma-Fiorentina verrà trasmessa in esclusiva su Dazn, la piattaforma di streaming online che per ogni giornata di campionato avrà sette partite in esclusiva e tre in condivisione con Sky. L’abbonamento a Dazn è uno solo e costa 29,99 euro al mese. Si può disdire in qualsiasi momento. Qui tutte le informazioni e i link per seguire il calcio in questa stagione

Le probabili formazioni di Roma-Fiorentina

Roma (4-2-3-1) Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Vina; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov

Fiorentina (4-3-3) Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Gonzalez, Vlahovic, Callejon

