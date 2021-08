Toyota ha vinto la 24 Ore di Le Mans per il quarto anno consecutivo

L’azienda automobilistica giapponese Toyota ha vinto l’89ª edizione della 24 Ore di Le Mans, una delle più famose corse automobilistiche al mondo, quarta tappa del Mondiale endurance. La corsa si disputa annualmente sul Circuit de la Sarthe, nei pressi di Le Mans, in Francia. Toyota Gazoo Racing (il reparto corse dell’azienda) ha vinto nella classe principale Hypercar con l’auto numero 7 guidata dal giapponese Kamui Kobayashi, dal britannico Mike Conway e dall’argentino José Maria Lopez. L’altra auto Toyota in gara, la numero 8 guidata da Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley è arrivata seconda distanziata di due giri. La corsa era iniziata sabato: il via era stato dato da John Elkann, presidente della Ferrari, che a Le Mans ha vinto nella classe Grand Touring Endurance. Qui tutte le classifiche.