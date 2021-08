Le previsioni meteo per sabato 21 agosto

Secondo le previsioni meteo, sabato 21 agosto in Italia ci sarà un tempo sereno o poco nuvoloso. Per quanto riguarda il caldo degli ultimi giorni, le temperature minime non subiranno variazioni rispetto alle ultime 24 ore mentre le massime sono previste in aumento al Nord, nella Sardegna occidentale, in Umbria, Campania, Appennino abruzzese e marchigiano. Al mattino ci sarà qualche nuvola nel Piemonte settentrionale, in Trentino e in Veneto e nel pomeriggio sull’Appennino tosco-emiliano e in Calabria. Dalla sera è prevista un po’ di nuvolosità al Nord, più consistente nella notte, ma senza piogge.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.