Le previsioni meteo per giovedì 19 agosto

Secondo le previsioni meteo, giovedì 19 agosto in Italia sarà una giornata dal tempo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Per quanto riguarda il caldo degli ultimi giorni, le temperature minime sono previste in aumento in Campania, basso Lazio e aree alpine e in calo o stazionarie nel resto del paese; le temperature massime sono previste in diminuzione in Calabria e Sicilia orientale, in lieve aumento nelle restanti regioni del Centro-Sud e invariate, rispetto alle ultime ventiquattro ore, al Nord. Al mattino ci sarà un po’ di nuvolosità più diffusa in Piemonte, Liguria di Levante, Trentino e Friuli. Nel pomeriggio sono previste piogge isolate nel Lazio e nella Calabria settentrionale. Nella notte il cielo sarà coperto in Emilia, Piemonte, Lombardia e Trentino, ma senza piogge.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.