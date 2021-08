Migliaia di persone sono state evacuate a causa di un vasto incendio nel sud della Francia, vicino a Saint-Tropez

Nella notte tra il 16 e il 17 agosto almeno 2.700 persone sono state evacuate a causa di un grande incendio nel sud della Francia, nel dipartimento del Varo, nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. L’incendio si è sviluppato lunedì nella città di Gonfaron, che si trova a circa 50 chilometri da Saint-Tropez, una delle più note città della Costa Azzurra, e ha bruciato finora più di 3.500 ettari di terreno. La maggior parte delle persone evacuate si trovava nelle città di Le Mole e Grimaud.

#UPDATE Map showing active wildfires in the #Var region of southern France, near the Mediterranean resort of Saint-Tropez, as of 0800 GMT August 17 #SaintTropez pic.twitter.com/NvFMX9XeXG

— AFP News Agency (@AFP) August 17, 2021