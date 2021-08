Il pilota sudafricano Brad Binder ha vinto il Gran Premio d’Austria di MotoGP

Il pilota sudafricano Brad Binder (KTM) ha vinto il Gran Premio d’Austria di MotoGP: è arrivato davanti all’italiano Francesco Bagnaia (Ducati) e allo spagnolo Jorge Martín (Ducati). Per Binder, che ha 26 anni, è stata la seconda vittoria in carriera. Il francese Fabio Quartararo, primo nella classifica del Mondiale, è arrivato settimo; Valentino Rossi, che pochi giorni fa ha annunciato il ritiro dalle gare a fine stagioni, è arrivato ottavo.

