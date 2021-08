Sabato mattina c’è stato un terremoto di magnitudo 7.2 ad Haiti, paese che occupa la metà più occidentale dell’isola di Hispaniola, nel Mar dei Caraibi, e che confina con Repubblica Dominicana.

Secondo lo United States Geological Survey (USGS), l’agenzia statunitense che monitora i terremoti, l’epicentro del terremoto è stato vicino alla città di Petit Trou de Nippes, a circa 150 chilometri ad ovest della capitale del paese Port-au-Prince e l’ipocentro è stato individuato a circa 10 chilometri di profondità.

Per ora non si hanno notizie di morti, ma circolano foto che mostrano edifici crollati e si parla di molti feriti. Sono almeno due le città in cui il terremoto ha causato danni molto gravi: Les Cayes e Jeremie. A Petit Trou de Nippes le linee telefoniche hanno smesso di funzionare.

L’hôpital général aux Cayes est débordé. Beaucoup de blessés. Beaucoup de maisons se sont effondrées aux Cayes. Dont un hôtel.

Il terremoto di oggi ha colpito il paese in un momento di grave crisi politica: lo scorso 7 luglio, infatti, il presidente Jovenel Moise è stato assassinato.

Nel 2010 Haiti fu colpita da un fortissimo terremoto, che distrusse quasi completamente Port-au-Prince e provocò decine di migliaia di morti.