Il Chelsea ha vinto la Supercoppa europea

Il Chelsea ha battuto ai rigori il Villarreal e ha vinto la 46ª edizione della Supercoppa UEFA, la coppa riservata alle squadre vincitrici dei due maggiori tornei del calcio continentale. A Belfast, in Irlanda del Nord, i tempi regolamentari sono terminati 1-1 con i gol di Hakim Ziyech per il Chelsea e Gerard Moreno per il Villarreal. Dopo due tempi supplementari senza gol, ai calci di rigore l’errore di Raul Albiol è stato decisivo. Per il Chelsea è la seconda vittoria nella Supercoppa europea in cinque finali disputate dal 1998 a oggi.