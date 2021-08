Molti giornali di oggi hanno in apertura l’allarmante rapporto sul clima pubblicato lunedì dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dell’ONU, il principale organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici: secondo il rapporto i cambiamenti climatici sono «inequivocabilmente» dovuti alle attività umane e sono «senza precedenti», e se non si interviene per ridurre le emissioni inquinanti in maniera tempestiva potrebbero essere ancora peggiori.

L’altro argomento che trova maggiore spazio sui giornali è una dichiarazione della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese che ha detto che i titolari dei locali non devono verificare i documenti d’identità dei clienti in possesso del “Green Pass” – contrariamente a quanto previsto dal decreto legge con cui è stato introdotto il certificatto – e che devono al massimo fare controlli a campione nei locali insieme alla polizia amministrativa. Lamorgese ha detto che queste indicazioni verranno chiarite meglio in giornata sul sito del governo.