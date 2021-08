L’italiano Abraham Conyedo ha vinto la medaglia di bronzo nella lotta libera maschile 97 kg

Abraham Conyedo ha vinto la medaglia di bronzo nella lotta libera nella categoria dei 97kg, battendo il turco Suleyman Karadeniz. Conyedo aveva ottenuto l’accesso alla finale per il terzo posto dopo essere stato ripescato tra gli eliminati e dopo aver battuto il canadese Jordan Steen: contro Karendiz ha iniziato male, finendo in svantaggio di due punti, ma poi si è ripreso e alla fine ha vinto per 6 a 2. Conyedo, che è nato a Cuba ma è naturalizzato italiano, ha portato così la 39esima medaglia per l’Italia, la 19esima di bronzo. La lotta libera è una delle due discipline di lotta alle Olimpiadi, insieme a quella greco-romana, a differenza della quale permette prese e azioni con le gambe.