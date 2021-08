Valentino Rossi si ritirerà a fine stagione

Il pilota italiano della MotoGP Valentino Rossi ha annunciato che si ritirerà a fine stagione. Rossi, che ha 42 anni, è uno dei più forti e vincenti piloti del motociclismo di sempre, con nove titoli mondiali vinti in 25 anni di carriera.

L’ultimo titolo risale al 2009, e da alcuni anni Rossi aveva smesso di essere competitivo con i migliori piloti. Quest’anno corre con la moto della Petronas Yamaha SRT, team satellite di quello Yamaha ufficiale, e nelle nove gare finora disputate non è mai andato sul podio. Nella classifica generale è 19esimo.

La decisione del ritiro era attesa da molti, visti gli scarsi risultati ottenuti negli ultimi tempi e in particolare dopo la pessima gara nel Gran Premio di Doha, in Qatar, dove aveva ottenuto la peggiore qualifica della sua carriera, finendo al ventunesimo e penultimo posto in griglia. Giovedì pomeriggio, nel corso di una conferenza stampa, ha annunciato così il suo ritiro:

«Mi ero dato un tempo e ho deciso di smettere a fine anno. Sarà la mia ultima mezza stagione in MotoGP. Mi dispiace un sacco, avrei voluto correre per altri 20-25 anni ma purtroppo non è possibile. È stata una decisione difficile, ma bisogna capirla. In tutti gli sport i risultati fanno la differenza e credo che quella di ritirarmi a fine stagione sia la scelta giusta. È un momento molto triste, è difficile sapere che l’anno prossimo non correrò in MotoGP. Ho fatto questo per quasi 30 anni e dal 2022 la mia vita cambierà. È stato tutto grandioso, mi sono divertito tantissimo, è stato un percorso lungo e divertente»