Daniele Lupo e Paolo Nicolai sono stati eliminati nel beach volley alle Olimpiadi di Tokyo

La coppia italiana del beach volley maschile formata da Daniele Lupo e Paolo Nicolai ha perso in due set (21-17, 23-21) contro i qatarioti Ahmed Tijan e Cherif Younousse nei quarti di finale del torneo olimpico. È stata quindi eliminata e non potrà difendere o migliorare la medaglia d’argento vinta cinque anni fa in Brasile.

Gli esperti Lupo e Nicolai, decimi nel ranking mondiale del beach volley, erano alla loro terza Olimpiade. Ahmed Tijan e Cherif Younousse — entrambi africani naturalizzati qatarioti — alla prima, ma si sono presentati a Tokyo da primi nel ranking mondiale e hanno confermato le aspettative: rimangono i favoriti per la vittoria dell’oro.