Andrew Cuomo dovrebbe dimettersi, ha detto Biden

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che Andrew Cuomo, governatore Democratico dello stato di New York, dovrebbe dimettersi a causa delle accuse di molestie sessuali che gli sono state rivolte. Secondo un’inchiesta della procuratrice generale di New York, Letitia James, Cuomo avrebbe molestato sessualmente diverse donne, tra cui alcune persone che lavoravano o lavorano tuttora per il governo locale. Nel corso di una conferenza stampa, Biden ha risposto a una domanda sull’inchiesta dicendo:

«Penso che dovrebbe dimettersi. So che la legislatura dello stato di New York può decidere di sottoporlo ad impeachment, ma non so se succederà. Non ho letto tutti i documenti»

Una richiesta di dimissioni è arrivata anche da Nancy Pelosi, speaker Democratica della Camera degli Stati Uniti, secondo cui Cuomo dovrebbe dimettersi in segno di «rispetto per la carica che ricopre». Pelosi ha aggiunto anche che «come sempre, elogio le donne che si sono fatte avanti per dire la loro verità». Le richieste di Biden e Pelosi sono arrivate dopo quelle di due importanti senatori Democratici dello stato di New York, Chuck Schumer, leader della maggioranza al Senato, e Kirsten Gillibrand.

Secondo le informazioni ottenute durante l’inchiesta, Cuomo avrebbe provato a toccare, baciare e abbracciare diverse donne, in certi casi facendo alcuni commenti definiti «profondamente umilianti, fastidiosi, offensivi e inappropriati» da chi ne è stato oggetto.

Tra le donne ci sarebbero alcune attuali ed ex dipendenti dello stato di New York. Sembra anche che Cuomo e altri membri del suo staff abbiano avuto atteggiamenti vendicativi nei confronti di almeno una delle donne che lo avevano accusato, e che abbiano creato un ambiente di lavoro definito “ostile”. Cuomo finora ha risposto alle accuse dicendo di non aver «mai toccato qualcuno in modo inappropriato» e aggiungendo che non si dimetterà.

