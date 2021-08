Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano dell’attacco hacker che ha bloccato i sistemi informatici della Regione Lazio, compreso quello per la prenotazione delle vaccinazioni contro il coronavirus, altri titolano sull’incontro fra governo e sindacati per discutere dell’eventuale introduzione dell’obbligo di vaccinazione sul posto di lavoro. Il Corriere della Sera apre invece sul voto di fiducia alla Camera sulla riforma della giustizia, il Fatto e Domani seguono le notizie sulla cessione di parte delle attività del Monte dei Paschi di Siena a Unicredit, e i giornali sportivi celebrano ancora le vittorie di Jacobs e Tamberi alle Olimpiadi di Tokyo, insieme alla medaglia d’argento vinta ieri da Vanessa Ferrari nel corpo libero.