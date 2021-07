Lucilla Boari ha vinto la medaglia di bronzo nel tiro con l’arco

L’arciera italiana Lucilla Boari ha battuto nettamente 7-1 la statunitense Mackenzie Brown nella sfida per la medaglia di bronzo nel tiro con l’arco individuale. È la prima medaglia italiana individuale nel tiro con l’arco femminile, e ha migliorato di molto il piazzamento più alto ottenuto finora dall’Italia in questa disciplina (un settimo posto a Londra 2012). Boari ha 24 anni, è di Mantova e gareggia per le Fiamme Oro.

BRONZOOOOOOO!!! NELLA STORIAAAAAAAAAAAAAA! ???????? Prima medaglia alle Olimpiadi per il tiro con l'arco #ItaliaTeam in campo femminile, Lucilla Boari batte la statunitense Mackenzie Brown e sale sul terzo gradino del podio a #Tokyo2020! #StuporMundi | @FitarcoItalia pic.twitter.com/imkvL7lGld — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) July 30, 2021

Quest’ultimo bronzo nel tiro con l’arco è la ventesima medaglia italiana a Tokyo e l’undicesima di bronzo. Alle 13.30 l’Italia avrà l’ultima possibilità della giornata per vincere una medaglia, con Yeman Crippa nei 10.000 metri maschili, prima finale dell’atletica leggera a questi Giochi olimpici. Crippa tuttavia non è tra i favoriti: punta a un buon piazzamento.