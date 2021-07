Celebripost

Tra le foto che sono circolate di più questa settimana – oltre a quelle di Ben Affleck e Jennifer Lopez, per chi ne è estimatore – c’è quella del presidente Emmanuel Macron ricoperto di ghirlande floreali (una tradizione in segno di benvenuto) durante la sua visita nella Polinesia francese: non tante come si potrebbe pensare da questo video, le cui immagini non sono autentiche, ma comunque abbastanza da essere notevoli e meritarsi un posto in questa raccolta. Tra le altre persone che valeva la pena fotografare e di cui si è parlato molto nei giorni scorsi ci sono le atlete Simone Biles e Federica Pellegrini, e si può continuare con uno dei fondatori dell’app di servizi finanziari Robinhood, Vladimir Tenev, il giorno della sua quotazione in borsa, Boris Johnson e alcuni problemi con un ombrello, i Måneskin in Campidoglio, Matt Damon a una prima di La ragazza di Stillwater ed Emily Blunt e Dwayne Johnson a quella di Jungle Cruise.