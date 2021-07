La squadra di fioretto femminile ha vinto la medaglia di bronzo

Arianna Errigo, Martina Batini, Alice Volpi e Erica Cipressa della squadra italiana di fioretto hanno battuto 45-23 gli Stati Uniti nella finale per il terzo posto. La loro è la decima medaglia di bronzo per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo: ora in tutto sono diciannove, con 2 ori e 7 argenti. È anche la quinta medaglia italiana nella scherma, una in più della Russia, che però rimane in testa al medagliere della disciplina grazie all’oro vinto nel fioretto maschile.

La vittoria dell’Italia non è mai stata veramente in discussione, per il vantaggio accumulato fin dai primi assalti a cui gli Stati Uniti non hanno saputo reagire. Il risultato finale è stato quindi netto. Per Errigo (33 anni) è la terza medaglia olimpica in carriera, per Volpi (29), Batini (32) e Cipressa (25) la prima.

La squadra femminile avrebbe anche potuto giocare la finale per la medaglia d’oro con la Russia, ma nella semifinale contro la Francia ha sprecato un vantaggio di 11 punti al quinto assalto sui nove previsti, venendo infine battuta 45-43.