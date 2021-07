La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura delle discussioni sulle modalità di riapertura della scuola a settembre, con le ipotesi su green pass e vaccinazione obbligatoria. Altri titolano sulle modifiche alla riforma della giustizia della ministra Cartabia di cui si sta discutendo, il Manifesto apre sull’esplosione in un impianto industriale a Leverkusen, in Germania, il Giornale segue le tensioni nel tribunale di Milano per la diffusione dei verbali di Amara, e Avvenire analizza gli effetti di reddito di cittadinanza e di emergenza sulle fasce più povere della popolazione. I giornali sportivi celebrano Federica Pellegrini, che si è qualificata per la quinta finale olimpica nei 200 metri stile libero.