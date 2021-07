Un camion ha travolto un autobus che era fermo per un guasto vicino a Barabanki, nel nord dell’India: ci sono almeno 18 morti e 30 feriti

Almeno 18 persone sono morte e 30 sono rimaste ferite a causa di un incidente che mercoledì mattina ha coinvolto un camion e un autobus lungo un’autostrada nei pressi di Barabanki, nella regione dell’Uttar Pradesh, nel nord dell’India. Il bus trasportava circa 140 persone che erano in viaggio dalla città di Haryana verso lo stato del Bihar, e si era fermato vicino a Barabanki per un guasto. Il camion si è scontrato con l’autobus mentre l’autista era andato a cercare un meccanico per risolvere il problema: alcuni passeggeri stavano dormendo a bordo, mentre altre persone stavano riposando fuori dal mezzo, che non aveva finestrini apribili perché dotato di aria condizionata. La polizia locale ha detto a BBC che l’autobus aveva una capienza massima di 65 posti e che alcune delle persone trasportate in ospedale sono in gravi condizioni.