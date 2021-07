Dal prossimo 6 settembre Andrea Duilio sarà il nuovo amministratore delegato di Sky Italia. Duilio ha 47 anni e ha lavorato per circa vent’anni in Vodafone Italia, ricoprendo diversi ruoli dirigenziali e guidando in particolare la trasformazione digitale dell’azienda. Da dicembre ricopriva l’incarico di direttore “Business unit consumer” in Vodafone, ruolo che dal prossimo primo settembre passerà a Gianluca Pasquali, funzionario dell’azienda dal 2011.