A Londra ci sono diversi allagamenti a causa delle piogge torrenziali di domenica

A Londra molte strade sono allagate a causa delle piogge torrenziali che hanno colpito la città e altre zone del sud-est dell’Inghilterra a partire da domenica, provocando grossi disagi per la circolazione dei mezzi e delle persone. Diverse stazioni della metropolitana e alcune vie di collegamento piuttosto frequentate sono state temporaneamente chiuse, come il Blackwall Tunnel, che passa sotto il Tamigi. Attualmente l’ospedale di Whipps Cross – nella zona orientale di Londra – è senza elettricità e sta procedendo all’evacuazione di circa 100 pazienti, mentre il vicino ospedale di Newham, che ha alcuni reparti allagati, ha chiesto ai londinesi di rivolgersi ad altre strutture in caso di emergenza.

I Vigili del Fuoco della città, citati da BBC, hanno detto di aver ricevuto più di mille chiamate relative ad allagamenti e hanno soccorso diverse persone intrappolate nelle loro auto o negli scantinati. Le autorità locali hanno diramato un’allerta meteo per diverse zone del sud-est dell’Inghilterra.

