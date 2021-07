Padova e Montecatini Terme sono state aggiunte alla lista dei luoghi protetti dall’UNESCO

Il “ciclo pittorico” di Padova (che comprende la Cappella degli Scrovegni affrescata da Giotto) e la città di Montecatini Terme (in provincia di Pistoia) sono stati aggiunti alla lista dei luoghi protetti dall’UNESCO, l’agenzia delle Nazioni Unite che ha lo scopo di incentivare la protezione e la conservazione di luoghi significativi dal punto di vista storico, culturale e ambientale. Nel caso di Montecatini Terme l’aggiunta è arrivata dopo una candidatura transnazionale insieme ad altre dieci città termali europee.

Padua’s fourteenth-century fresco cycles, #Italy????????, just inscribed on the @UNESCO #WorldHeritage list! Bravo! ????????

ℹ️ https://t.co/X7SWIos7D9 #44WHC pic.twitter.com/pcSNItR6Zd

— UNESCO ????️ #Education #Sciences #Culture ???????????? (@UNESCO) July 24, 2021