In Afghanistan è stato imposto un coprifuoco per provare a fermare l’avanzata dei talebani

Il 23 luglio il governo afghano ha imposto un coprifuoco in gran parte del paese per provare a fermare o quantomeno rallentare la sempre più preoccupante avanzata dei talebani. Il gruppo estremista islamista negli ultimi mesi ha riconquistato diverse aree del paese approfittando anche del progressivo ritiro dei soldati americani e della debolezza della polizia e dell’esercito locali. Il coprifuoco, che per il momento non riguarda la capitale Kabul, sarà in vigore dalle 22.00 alle 4.00.

James Bays, corrispondente da Kabul di Al Jazeera, ha spiegato così la decisione del governo: «È chiaro ormai da anni che nelle tante aree contese dell’Afghanistan il governo può anche controllare le cose di giorno, ma i talebani le controllano di notte».

