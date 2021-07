Quasi tutti i giornali di oggi dedicano l’apertura al forte aumento delle prenotazioni per la vaccinazione per il coronavirus dopo l’annuncio del governo dell’entrata in vigore del “green pass” a partire dal 6 agosto. Fanno eccezione Repubblica e il Manifesto, che si occupano invece dell’incontro sul clima a Napoli fra i ministri di Ambiente e Energia di venti tra i paesi più industrializzati, e il Fatto, il Dubbio e il Riformista, che continuano a seguire le notizie sulla riforma della giustizia della ministra Cartabia, mentre il Messaggero, l’Osservatore Romano e i giornali sportivi titolano sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo che si è svolta ieri.